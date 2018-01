L’Afrique en 2018 : entre politique et économie, sélection de ce qu’il faudra scruter cette année





En souhaitant une belle et sereine année 2018, La Tribune Afrique vous propose une sélection d’enjeux économiques et politiques à surveiller de près pendant cette nouvelle année ! En 2018, l’Afrique pressera-t-elle le pas de son inexorable marche ?



Cela pourrait constituer l’événement qui ouvre les hostilités politiques en Afrique. Au sein de l’ANC qui vient de désigner un nouveau président qui sera candidat à la présidentielle de 2019, on pousse pour que Jacob Zuma, cerné par les scandales de corruption quitte le pouvoir à la mi-janvier lors de son discours sur l’état de la Nation arc-en-ciel. Des négociations seraient en cours pour une démission qui mettrait Ramaphosa sur son fauteuil pour lui permettre de faire une répétition générale de l’exercice du pouvoir. Mais face à l’obstination de Zuma, une destitution est agitée en épouvantail. Jacob Zuma pourrait quitter le pouvoir comme il y est arrivé : en chassant Thabo Mbeki. ... suite de l'article sur 20minutes.fr