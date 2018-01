Sachant qu’il allait être destitué de son poste de coordonnateur régional le 15 janvier prochain, Sada Ndiaye qui a été laminé dans tous ses bureaux de vote lors des dernières élections, est non seulement parti seul, mais son départ reste pour les femmes de l’union régionale de Matam un véritable soulagement.



Correspondance : S’il y a des responsables libéraux qui ont poussé un ouf de soulagement après avoir appris le départ de leur camarade vers une autre formation politique, ce sont bien les femmes de l’union régionale de Matam. Ces dernières réunies dans la commune de Ourossogui, en lieu et place de regrets, disent plutôt être beaucoup plus à l’aise maintenant qu’avant. Car selon ces femmes libérales, Sada Ndiaye avait non seulement fini par être un militant très encombrant, mais l’homme n’arrivait plus à gagner quoi que ce soit dans sa commune de Nguidjilone, contrairement aux autres responsables du Pds, explique Coumba Diop coordinatrice régionale des femmes libérales de Matam. Selon cette militante très active du Pds, Sada Ndiaye a été laminé dans tous les six bureaux de vote de sa commune lors des élections passées. Autre révélation faite par la coordinatrice régionale des femmes libérales de Matam devant une foule impressionnante, est que Sada Ndiaye savait déjà que le 15 janvier prochain, il allait être destitué de son poste de coordonateur régional du Pds. En cause, l’ancien directeur général du Coud est à l’origine de la défaite du Pds au niveau de leur région. Car selon ces femmes qui se sont fortement rassemblées au niveau de Ourossogui, le maire de la commune de Nguidjilone avait eu le culot de modifier la liste libérale confectionnée par les responsables du parti. Et les femmes de la région de se désoler et de renseigner que c’est lui-même qui a enlevé des gens choisis démocratiquement sur la liste libérale pour choisir ses propres personnes qui malheureusement ne pesaient pas lourds et ont été finalement tous battus. Et Coumba Diop de lister les vrais militants qui étaient choisis par la base et le parti comme Amadou Abdoulaye Diop professeur à l’université pressenti pour diriger la liste départementale, Aminata Hamady Bâ qui a été elle aussi enlevée de son poste de suppléante.



Au niveau de la liste nationale, renseigne toujours la responsable libérale, Sada Ndiaye a même eu l’audace de mettre son nom à la quinzième place, alors qu’il ne devrait pas y figurer. «Après s’être comporté d’une telle manière, nous n’avons cessé de l’appeler mais il a catégoriquement refusé de répondre», se désolent les femmes libérales. Autant d’actes posés par l’ex libéral accusé d’être l’architecte de la défaite du Pds au niveau de la région. «Ne pouvant plus continuer à accepter cette dictature et les nombreux actes anti démocratiques de Sada Ndiaye, nous avions toutes décidé de le sanctionner à défaut de rejoindre le mouvement Osez L’avenir de Aïssata Tall Sall», ajoutent ces responsables libéraux de Matam. Poursuivant, ces femmes libérales pensent que pour quelqu’un qui a tout eu dans le Pds en dirigeant des postes de directions générales les plus importantes de ce pays grâce à Maître Abdoulaye Wade, «aurait au moins pu avoir la dignité et la courtoisie républicaine d’en informer au moins à ses camarades de parti avant de partir. Et nous pensons que c’était le minimum pour quelqu’un qui a tout eu de Wade et qui n’était pas plus méritant que les autres responsables du parti qui n’ont rien eu et qui pourtant sont toujours restés dignes. Mais c’est à travers les médias que nous avons appris son départ». Aujourd’hui malgré ce départ qui est loin d’être une actualité selon ces libérales, elles se disent déjà fin prêtes à travailler pour le triomphe du Pds pour la prochaine élection présidentielle aux côtés de Abdoulaye Wade et de Karim Wade.



Abou KANE