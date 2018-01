Mali: l’ancien président Amadou Toumani Touré est rentré à Dakar

Amadou Toumani Touré est déjà reparti. ATT a quitté Bamako samedi dernier direction Dakar, au Sénégal, où il s'est installé en 2012 après le coup d'Etat qui l'a chassé du pouvoir. Au final, l’ancien président a passé une petite semaine au Mali.



Après un exil de plus de cinq années et demi, l'ancien président malien a surtout consacré son temps aux gens qu'il voulait voir, qu'il voulait revoir. Un de ses proches, qui l'a vu chaque jour pendant son séjour bamakois, explique que sa maison n'a pas désempli. « Chaque jour, il recevait, il y en avait dans toutes les pièces, il se couchait à trois heures du matin ».



ATT a aussi voyagé dans le centre du pays, d'où il est originaire : Mopti, puis Bandiagara. Il s'est recueilli sur les tombes de sa mère, morte en 2015 alors qu'ATT était en exil, sur celle du général Kafougouna Koné, ancien ministre et ami de l'ancien président malien, lui aussi décédé en son absence. ATT et sa femme ont rendu de nombreuses visites. « Un séjour très social », comme le résume un proche. ... suite de l'article sur RFI