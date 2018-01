Exclu du Parti socialiste, Barthélémy Dias qui a réagi sur les ondes de Rfi précise que cette décision d’exclusion vise à discréditer le clan Khalifa Sall avant l’examen de ce dossier par la justice le 8 janvier prochain.



Selon lui, il s’agit d’un règlement de comptes en interne. A l’entendre, «cet acte relève d’une comédie». L’objectif visé, à l’entendre, «c’est de refuser de répondre à la justice sénégalaise sur la plainte contre le secrétaire général du parti Ousmane Tanor Dieng pour violation des statuts et règlement intérieur du parti. M. Ousmane Tanor Dieng a choisi de s’inscrire dans le ridicule, de nous exclure et de faire comprendre aux juges que nous ne sommes plus membres du Parti socialiste et que donc cette plainte n’est pas recevable», a-t-il déclaré sur les ondes de Rfi.