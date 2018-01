Que Sada Ndiaye ne compte pas sur des responsables comme Moustapha Cissé Lô pour faciliter sa transhumance à l’Apr.



En effet, dans un entretien avec le site Az actu, le député Cissé Lô traite Sada Ndiaye de tous les noms. «Sada Ndiaye n’a aucune dignité, il n’a aucun sens de l’honneur ni de l’intégrité morale», crache Moustapha Cissé Lô avant de rappeler le passé du député Sada Ndiaye qui a initié une loi pour destituer Macky Sall de la tête de l’Assemblée nationale. «Moi je suis un membre fondateur de l’Apr. Je me suis battu pour ce parti. Je suis témoin de l’épisode quand Sada Ndiaye à qui on avait promis un poste de ministre s’est livré à des combines pour obtenir l’éviction de Macky Sall de la tête de l’Assemblée nationale. C’est à cette époque que Mbaye Ndiaye et moi avions été renvoyés de l’Assemblée nationale», explique ce compagnon de la première heure du Président Sall.



Aujourd’hui, poursuit Moustapha Cissé Lô, «je ne peux pas comprendre que ce même Sada Ndiaye revienne pour dire qu’il soutient Macky Sall. On ne veut pas de lui à l’Apr. Il est libre de quitter le Pds, mais il n’a qu’à faire comme les Ousmane Ngom et autres et aller créer son parti si tant est qu’il est animé par une volonté d’aider le Président Macky Sall».



L’ancien député libéral et chargé des élections du Pds a annoncé sa démission du parti de Me Wade pour rejoindre Macky Sall. «J’ai enduré beaucoup de souffrances et des discriminations malgré ma fidélité à Abdoulaye Wade. En tant que chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, la bande à Oumar Sarr m’a mis à la 17e position sur la liste nationale. J’ai subi beaucoup de choses avec les frères du parti», a confié Sada Ndiaye à Afriquemidi. Sada Ndiaye révèle en outre avoir subi des affronts dans le parti de Me Wade. «Lors de la visite de Me Abdoulaye Wade à Touba, il a présenté tous les membres de la délégation qui l’accompagnait sauf moi», martèle le maire de Nguidjilone.