Week-end des Lions: Sadio Mané libère les Reds, Gana Guèye buteur

Sadio Mané est entrée dans le nouvel an avec une grosse performance réalisée lors de la réception de Burnley pour le compte de la 21e journée de Premier League disputée hier, dimanche 1 er janvier.



L’attaquant des Lions a surgi à la 61e minute pour débloquer le compteur pour des Reds accrochés tout un mi temps par les visisteurs.A la réception du ballon à l’entrée de la surface Sadio Mané, réussit, dos au but, à se retourner. Il parvient d’un tir en pivot, à loger la balle sur la lucarne.



En ouvrant le score par ce bel enchainement , (1-0), l’enfant de Sedhiou lance les Reds et leur permet de s’imposer sur la marque de 2 à 1. Il faut noter que Sadio Mané a été tout aussi décisif lors de la précédente journée disputé la veille en montrant la voie face à Leicester. Alerté par Emre Can, Il a été à l’origine d’une talonnade qui permet à Mohamed Salah parti dans le dos de la défense de scorer à la 52e min.



De retour de blessure, son coéquipier Idrissa Gana Guèye a également marqué le boxing boy. De retour de blessure, le milieu des Lions a assisté samedi à la défaite subie par les Toffees en déplacement face à Bournemouth (2-1) pour le compte de la 20e journée de Premier League. Bien servi par Baye Oumar Niasse, l’international sénégalais sera l’auteur du but de l’égalisation d’Everton. Un but anedotique pour les Toffees de Baye Oumar Niasse et de Gana Gueye qui vont boucler la 21e journée disputée hier par un défaite face à Manchester United (2-0).