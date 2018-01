Lutte - Victorieux de Yékini Junior: Tapha tine signe une prouesse technique pour se relancer

Tapha Tine a effectué un retour gagnant dans l’aréne en remportant la confrontation qui l’a opposé hier, dimanche 1er janvier, au stade Amadou Barry ; à Yékini junior. Le Géant du Baol a utilisé sa puissance ; sa grande taille et surtout sa technique pour s’imposer . Ce qui lui permet de confirmer son succés obtenu face au même adversaire dix ans auparavant. Mais surtout de se réhabiliter après son déconvenu lors du tournoi du Tnt remporté par Ama Baldé. Dans le combat spécial, Amanekh s’est montré expéditif face à Boy Baol terrassé en moins d’une minute.



Attendu par ses nombreux supporters, Tapha Tine a marqué avec brio au stade Amadou Barry de Guédiawaye, son retour dans l’aréne en remportant hier, dimanche, le retour qui l’a opposé Yekini junior. Un combat revanche et à valeur de confirmation pour le Géant du Baol qui revenait d’une grosse désillusion lors du dernier tournoi TNT remporté par Ama Baldé.



Au terme d’un combat intense et trés disputé, Tapha Tine a utilisé sa puissance athlétique, sa grande taille et surtout une stratégie bien pensée pour prendre la mesure de son adversaire. Aussi déterminé que son adversaire, Yékini junior a d’entrée opposé un combat rapproché avec son adversaire en répondant à la bagarre imposé après le bref moment de repit. Un échange qui ne lui a pas été profibl puisqu’il va dés le premier corps à corps se dégager suite aux uppercuts ravageurs que lui envoie le Géant du Baol. A la reprise, Tapha Tine va, à l’issue d’un intense corps à corps utilisé sa grande rallonge mais surtout sa technique pour sortir un fulgurant hancher (mbot « qui ne laissera aucune chance à Yékini junior. Il venant de confirmer cette brillante victoire qu’il avait obtenu face au même adversaire dix ans auparavant lors du claf de 2007 . Ce succés du nouvel an permet au Géant du Baol de reprendre sa place dans le cercle des tenors et d’ouvrir de bonnes perspectives dans l’aréne et de défier les tenants du cercles des VIP.



Dans le combat spécial, Amanekh a fouetté sa carriére en remportant le duel indécis qui l’a opposé à Boy Baol de Ngor. Quelques secondes ont suffit au Requin de Rufisque pour envoyer au sol son adversaire.