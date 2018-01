Ligue 1 - 6e Journée: Sonacos destitue Génération Foot

La Sonacos de Diourbel est le nouveau leader de Ligue 1 après avoir infligé à Génération Foot sa première défaite (2-1) en championnat, dimanche, pour le compte de la 6e journée.



Le fauteuil de leader de Ligue 1 sénégalaise a un nouvel occupant. Il s’agit de la Sonacos (1ère, 12 pts) de Diourbel qui a détrôné Génération Foot qui s’était installé à la tête du classement depuis le début du championnat. Les Huiliers ont infligé à l’Académie de Déni Birame Ndao sa première défaite (2-1), ce dimanche, au stade Lamine Guèye de Kaolack. Les Diourbellois sont actuellement la seule équipe invaincue en Ligue 1. Ils devancent GF d’un point. Le champion en titre est relégué à la deuxième place avec 11 points.



La dernière marche du podium est maintenant occupée par Mbour Petite Côte (3e, 11 pts). Les Mbourois ont enregistré leur deuxième victoire d’affilée en battant Niary Tally (8e, 9 pts), dimanche (2-3). Mbour PC a mis fin à trois journée d’invincibilité des Galactiques.



Jaraaf remporte le classique



Le Jaraaf de Dakar a renoué avec la victoire, ce samedi. Le club de la Médina a remporté (1-2) le classique de Ligue 1 face au Casa Sport, à Ziguinchor. Grâce à ce 3e succès, les ‘’Vert et blanc’’ remontent à la 5e place (10 pts). La situation se complique par contre pour le Casa qui n’a plus gagné depuis la première journée (2-0, contre As Douanes).



Ça traîne encore pour Diambars. Les Académiciens de Saly n’arrivent toujours pas à gagner. Les protégés du coach Boubacar Gadiaga ont concédé un match nul (0-0) samedi, face à Teungueth FC (9e, 8 pts). Ils restent à la 13e place avec seulement 3 points.



Stade de Mbour défait As Douanes



La 6e journée a été plutôt bonne pour les clubs de Mbour. Le Stade de Mbour, en déplacement au stade Léopold Sédar Senghor dimanche, s’est imposé (1-2) face à l’As Douanes. Ainsi, le coach Youssoupha Dabo et ses hommes se sont-ils rapprochés du podium en occupant le 4e rang (10 pts). Par contre, les Gabelous n’ont pas su profiter de l’avantage de jouer à domicile. Ils avaient même réussi à ouvrir le score par Moustapha Name (23e). Le milieu de terrain douanier a envoyé un tir croisé à partir de la surface de réparation qui a trompé le portier des Mbourois. Mais les Stadistes leur ont rendu la pareille en égalisant à cinq minutes de la pause par Thierno Thioub. De retour de la mi-temps, Djiby Diop a marqué le but de la victoire (58e).



Un peu plus tôt, ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, Dakar Sacré-Cœur (12e, 4 pts) a été tenu en échec (0-0) par la Linguère de Saint-Louis (7e, 9 pts).



Résultats



Samedi



Casa Sport - Jaraaf 1-2



Teungueth FC - Diambars 0-0



Mbour PC - Niary Tally 3-2



Dimanche



Sonacos - Génération Foot 2-1



Dakar Sacré Cœur - Linguère 0-0



As Douanes - Stade de Mbour 1-2



Ndiambour - Guédiawaye FC Reporté



LIGUE 2 - 6E JOURNEE



Vendredi



Port - Ol. de Ngor



Us Gorée - Cayor Foot



Etics - EJ Fatick



Jamono Fatick - Keur Madior



Duc - Ndar Guedj



Samedi



Africa Promo - Yeggo



As Pikine - Renaissance Dakar