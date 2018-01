Moustapha Cissé Lô refuse que Sada Ndiaye, l'ancien responsable du Parti démocratique sénégalais rejoigne les rangs de l'Alliance pour la République (Apr). Selon le parlementaire, le parti du président de la République Macky Sall doit refuser d'être un dépotoir d'ordures politiques et de lâches.



"L’Apr doit refuser d’être le dépotoir des ordures politiques et des lâches. Nous devons ensemble combattre les Sada Ndiaye et ses complices. Je pense objectivement que Sada Ndiaye ne devrait pas être notre allié. Je dis bien que rien et rien ne peut et ne doit justifier l’acceptation de son adhésion à l’Apr. Il faut inculquer aux jeunes qui nous observent le culte des valeurs et de la dignité. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ne tuons pas notre bébé, l’Apr, qui est en phase de maturation et qui a besoin d’une sève nourricière pour s’accommoder aux mutations futures", a écrit Moustapha Cissé Lô dans un communiqué adressé aux militants de son parti.



Interpellant l'ancien responsable du Pds, Moustapha Cissé Lô lui signifie clairement qu'il n'est pas le bienvenu dans la formation politique du président Macky Sall.



"Aujourd’hui, vous venez pour constituer un allié encombrant et gênant. Soyez courageux, car vous prendrez des coups. Vous nous avez fait souffrir et il fallait être courageux et teigneux pour le supporter, je le crois et je le pense parce que la route était très longue. Ma déception est très profonde et je suis profondément choqué et atteint de cette nouvelle malheureuse pour Mr Macky Sall et l’Apr", a indiqué Moustapha Cissé Lô.



Le président du parlement de la CEDEAO estime même que l'Apr n'a rien à gagner en acceptant Sada Ndiaye dans ses rangs. "En enrôlant Sada Ndiaye, l’Apr ne gagne rien et perdra beaucoup de sympathisants qui croient à l’honnêteté et la dignité. Sada, je vous conseille de créer votre formation politique et de venir soutenir votre frère Macky Sall, si vous êtes convaincu de sa démarche vers l’émergence du Sénégal."



MC