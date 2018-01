Macky Sall: “Le gouvernement va rester dans le temps de l’action et du résultat“

Le gouvernement va demeurer dans "le temps de l’action et du résultat", à l’écoute et au service des populations, assure le président de la République, Macky Sall dans son discours radiotélévisé à l’occasion du nouvel an, disant rester disponible et ouvert "sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun, dans l’unité et la paix".



"Suivant la feuille de route que je lui ai assignée, le gouvernement, toujours à votre écoute et à votre service, restera dans le temps utile, le temps du travail, le temps de l’action et du résultat", a-t-il dit.



"Ce soir, j’ai surtout à cœur de vous entretenir de ce qui nous rassemble et nous unit en tant que nation. Au-delà de nos convictions et choix individuels, le récit de notre histoire et la fibre émotionnelle qui relie chacun de nous à cette histoire nous rappellent, en effet, que nos sorts sont indéfectiblement liés", a rappelé Macky Sall dans son message à la nation.



Il dit rester "disponible et ouvert à toutes et à tous, sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun, dans l’unité et la paix".