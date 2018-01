Ligue1: Sonacos bat Génération Foot et vitre en tête

La Sonacos de Diourbel a réussi la bonne opération de la 6e journée de la Ligue 1 de football en infligeant sa première défaite (2-1) à l’équipe championne en titre, Génération Foot, un résultat qui lui permet de s’emparer de la tête du championnat au détriment de son adversaire du jour, qui occupait jusque-là la première place du classement.



Grâce à ce succès, les Diourbellois comptent désormais un point d’avance sur sa victime.



L’équipe de Mbour PC, vainqueur de Niary Tally, 3-2, monte sur le podium.



Le classico du football national entre le Jaraaf de Dakar et le Casa-Sports de Ziguinchor a tourné en faveur de la première équipe, qui s’est imposée 2-1 sur les terres de son adversaire.



Voici les résultats enregistrés lors de la 6ème journée joue samedi et dimanche :



Mbour PC-NGB 3-2, Teungueth FC-Diambars, 0-0, Casa Sports-Jaraaf, 1-2, DSC-Linguère de Saint-Louis, 0-0, Sonacos-Génération Foot, 2-1, AS Douanes-Stades de Mbour, 1-2.



Le match Guédiawaye FC-Ndiambour a été reporté.



Classement : 1-ère Sonacos 12 points (+4), 2-ème Génération Foot 11 points (+7), 3-ème MPC 11 points (+3), 4-ème Stade de Mbour 10 points (+3), 5-ème Jaraaf 10 points (+2), 6-ème AS Douanes 10 points (+1), 7-ème Linguère 9 points (+1), 8-ème NGB 9 points (-1), 9-ème Teungueth FC 8 points (-3), 10-ème Ndiambour 7 points (-3), 11-ème Casa 4 points (-1), 12-ème DSC 4 points (-3), 13-ème Diambars 3 points (-7), 14-ème GFC 1 point (-5).