Les quotidiens dissèquent le message du nouvel an de Macky Sall

La quasi-totalité des quotidiens sénégalais parus mardi mettent le focus sur l’adresse à la nation du président Macky Sall à l’occasion de la fête du nouvel an.



«Message à la Nation du président de la République-Performances et espoirs», titre le quotidien national Le Soleil.



Dans son éditorial, ce quotidien écrit que «le message adressé par Macky Sall à la Nation est un chef-d’œuvre de discours court, concis à souhait et pénétrant par sa parfaite structuration».



«Une adresse de fin d’année qui exprime les meilleurs vœux aux Sénégalais et aux hôtes étrangers qui sont en symbiose avec les populations du Sénégal. De façon bien cordonnée, Macky Sall a ratissé large. Toutes les composantes de la société ont été saluées, parfois magnifiées, et globalement prises en compte par et dans le message présidentiel», note Le Soleil.



Dans son discours à la Nation, Sud Quotidien estime que «Macky revient à la charge» en faisant le bilan économique et en parlant de formation et de la lutte contre les inégalités.



«Adresse à la Nation pour le nouvel an-Macky Sall reste dans l’action», titre Libération, soulignant que le taux de croissance est projeté à plus de 7% en 2018.



Dans ce journal, le chef de l’Etat affirme «rester disponible, ouvert à toutes et à tous, sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun, dans l’unité et la paix».



La présidentielle 2019 intéresse EnQuête qui retient dans ce discours de nouvel an que «Macky ouvre la campagne» en faisant de ses priorités, les infrastructures scolaires et universitaires, la formation, la paix en Casamance, l’emploi des jeunes, le bien-être du monde rural.



Toutes choses qui poussent L’Observateur à faire état de «belles intentions du président». Parmi celles-ci, le journal note les 40 milliards f cfa de la Couverture maladie universelle (CMU) et les 30 milliards f cfa dédiés à l’auto-emploi pour 2018.



«5,4 milliards f cfa pour le démarrage du projet formation-école entreprise», ajoute L’Obs.



Cela ne satisfait pas Walfadjri qui écrit que «Macky à côté de la plaque» lors de son adresse à la Nation. Selon le journal, «rien a été dit sur l’argent de la traque des biens mal acquis ni sur le fiasco des législatives».



Dans L’As, «le professeur Mamadou Diouf livre sa leçon» sur la présidentielle, l’affaire Gadio, et sur la traque des biens mal acquis.



«Macky est revenu sur tout. Il est l’héritier de Wade dans la manière de penser la politique. Mimi Touré a des munitions contre le pouvoir en place sur cette question de la traque. Le président a cassé le Parti socialiste e mettant Tanor dans sa marche», affirme le professeur Diouf.



L’As reste au Parti socialiste et informe que «Khalifa Sall, Aïssata Sall et consorts sont virés».



«Ps-Exclusion de Khalifa Sall et autres : Peine Sall», titre Le Quotidien, soulignant que le Bureau politique (Bp) a exclu 65 responsables du Ps.



Mais les pro-Khalifa dénoncent «une purge stalienne».



«Crise au Parti socialiste-Le plan de riposte de Khalifa et Cie après leur exclusion. Les 65 bannis mettent en place des structures parallèles aux organes contrôlés par Tanor. Le Bp version Khalifa s’est réuni hier à Sacré-Cœur, un comité annoncé. Le mouvement Khalifa président bientôt lancé», détaille Vox Populi.