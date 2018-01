Le réseau des enseignants de l'Apr de Thiès a réagi au discours de nouvel an du chef de l'État Macky Sall et la place faite au secteur de l'éducation.



Formulant "ses vœux les meilleurs de bonne et heureuse année", ledit réseau, dans un communiqué, se félicite de la place accordée à l'éducation par le Président Macky Sall dans son discours de fin d'année.



Un discours qui selon Maty Senghor Bèye et ses camarades, "s' inscrit dans la continuité du travail que son Excellence a déjà entamé pour conduire notre cher pays vers l'émergence, en le dotant d'infrastructures de qualité et soulageant les populations les plus vulnérables vers un développement durable, tout en leur assurant une protection sanitaire inouïe".



Les enseignants de l'Apr de saluer la prise en compte des préoccupations de leur secteur dans ces vœux de nouvel an. "Le secteur de l'Education qui nous concerne le plus, est bien pris en compte. Nous saluons les réalisations faites, celles en cours et les projets d'éradication des abris provisoires avec la construction de salles de classes, de réhabilitation et de construction de lycées. Et tout dernièrement, le prix accordé à notre collègue Assane Ndiaye, s'inscrit dans cette dynamique de faire de notre système éducatif un creuset de savoir non comparable", écrit la coordonnatrice du réseau, Maty Senghor Bèye.



"La question de la formation technique professionnelle et de l'emploi des jeunes est aussi à saluer avec l'orientation dans ce secteur de près de 10 mille jeunes avec allocations d'études", conclut le texte.