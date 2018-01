La formation politique "Alternatives Citoyennes" (Ac) s'est vivement réjouie des initiatives et engagements annoncés par le président de la République, Macky Sall, lors de son discours à la nation, dimanche soir. Babacar Ba, président de "Alternatives Citoyennes"(Ac), a salué l'appel de Macky Sall en direction de la classe politique.



"Il faut saluer les initiatives qui y sont annoncées et exhorter le gouvernement à un dialogue sincère pour redonner la confiance à tous, tout en se félicitant de cet appel du chef de l'État à la consolidation de la paix pour une meilleure prise en charge des besoins de développement, dans l'équité territoriale et la justice sociale", a indiqué Babacar Ba.



"Il y a également les nombreuses mesures sociales annoncées par le Chef de l'État dont les 40 milliards de FCFA par an qui seront désormais consacrés au programme national de bourses de sécurité familiale, pour porter le nombre des bénéficiaires de trois cent mille à quatre cent mille ménages et devront leur permettre de relever leur niveau de vie", dit-il.



Mais pour autant, Babacar Ba n'a pas manqué de "rappeler au Président Macky Sall son devoir impérieux de garantir la cohésion nationale, au-delà de toutes contingences politiques, afin de préserver le bel héritage démocratique légué par les pères fondateurs de notre Nation et de pouvoir laisser une mention honorable sur les langues de la postérité, au profit des générations futures".





Gora KANE