Cours inaugural du seminaire de rentrée du CHEDS, mardi

Le Centre des Hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), organise le cours inaugural de son séminaire de rentrée de la formation en sécurité nationale, mardi, de 10 à 12H30, à l’hôtel Savana, à Dakar, annonce un communiqué.

Ce cours "sera dispensé sous la présidence effective du ministre des Forces armées", Augustin Tine, dans le cadre de l’exécution de son programme annuel 2018, précise le communiqué.



Selon la même source, il "vise à former de hauts cadres nationaux des secteurs public et privé, civils et militaires, en vue d’approfondir leurs connaissances dans les domaines de la défense et de de sécurité et sur la géopolitique des espaces sous régionaux et internationaux".