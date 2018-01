Macky Sall annonce un projet de loi sur la gestion des ressources naturelles

Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a annoncé dimanche soir, u projet de loi sur la gestion des ressources pétrolières et gazières découvertes dans le pays.



"Les ressources pétrolières et gazières découvertes vont booster le taux de croissance du Sénégal. Ces ressources feront l'objet d'une gestion rigoureuse. Ainsi, un projet de loi sur leur gestion sera soumis courant 2018 à l'Assemblée nationale après concertation avec les forces vives de la nation", a dit Macky Sall lors de son adresse à la Nation à l'occasion du nouvel an.



Macky Sall a indiqué que ces ressources pétrolières et gazières vont faire croître le taux de croissance qui est de 6,8% en 2017 et projeté à plus de 7% en 2018.



" Avec ce taux de croissance, le Sénégal réalise pour la 3eme année consécutive la meilleure performance économique en Afrique", a –t-il dit.



Dans son discours, le président Sall a salué la contribution de la diaspora sénégalaise qui, selon lui, participe aux efforts de développement et de solidarité nationale.



Sur le plan scolaire, il a fait part de la résorption des abris provisoires avec la construction de 6400 salles de classes, de sept nouveaux lycées et de plus de 4000 blocs scientifiques.



TE/of/APA