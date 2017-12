Le président de la République Macky Sall a sacrifié au traditionnel "message à la Nation" du 31 décembre. Le chef de l’État a adressé ses meilleurs vœux aux Sénégalaises et aux Sénégalais.

Le président Macky Sall a saisi l’opportunité du discours à la Nation pour redire son appel au dialogue politique dans notre pays. Macky Sall a également rappelé avoir nommé un facilitateur en la personne de l’ancien ambassadeur Seydou Nourou Bâ.



"Je renouvelle à toutes les parties prenantes mon appel au dialogue. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose", a dit le chef de l’État dans son allocution. L’appel au dialogue renouvelé du chef de l’État intervient pendant que la majeure partie de la classe politique de l’opposition boycotte les travaux du comité de concertation sur le processus électoral.



Le chef de l’État Macky Sall a également évoqué la question de la paix en Casamane. Il a aussi renouvelé "un appel solennel à tous nos compatriotes du MFDC" pour une consolidation de la paix en Casamance. "Je reste disponible à tous et à toutes"", a assuré le chef de l’État en les appelant à faire "le pas décisif vers la paix définitive".





Sur le plan économique, le chef de l’État s’est félicité de la bonne tenue de notre économie nationale qui a connu en 2017 une croissance de 6,8% et attend en 2018 un taux de croissance de plus de 7%. Selon Macky Sall, l’exploitation des ressources naturelles découvertes au Sénégal permettra de booster la croissance et le développement. Il a promis une "gouvernance rigoureuse et transparente" des ressources naturelles. D’ailleurs, un projet de loi dans ce sens sera déposé devant l’Assemblée nationale en 2018.



La jeunesse a également occupé une place importance dans le discours du chef de l’État. Elle "est la force vitale qui inspire notre marche vers le Sénégal de notre rêve", assure Macky Sall. "L’emploi des jeunes reste une priorité nationale". C’est pourquoi "30 milliards seront dédiés à l’auto-emploi des jeunes et des femmes" l’année prochaine.



"La lutte contre les inégalités sociales reste au cœur de mes priorités", a indiqué le président de la République.



Sur l’éducation et la formation, Macky Sall annoncé de nombreuses perspectives pour l’éducation nationale avec la construction de plusieurs nouveaux lycées dans différentes localités du Sénégal. Il en sera de même en ce qui concerne l’enseignement supérieur, a dit le président de la République Macky Sall. Ces annonces permettront d’atteindre une "éducation et une formation de qualité".



Macky Sall a promis de mettre tous les moyens afin de permettre à l’équipe nationale du Sénégal de participer dans les conditions les meilleures à la Coupe du monde 2018 pour laquelle notre pays est qualifié.



MC