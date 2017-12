Sénégal: les gros pétards à nouveau interdits lors des fêtes

© aDakar.com par DR Le ministre de l`intérieur annonce des mesures visant l`interdiction des pétards et des feux d`artifices pour les fêtes de fin d`année





Les feux d'artifice ont été interdits au Sénégal lors des fêtes de fin d’année, comme les deux années précédentes. Les autorités veulent ainsi prévenir tout trouble à l’ordre public et éviter des mouvements de panique. Les marchands, eux, tentent quand même de contourner cette mesure.

Cette année, pour la troisième fois consécutive, pas de fusée de marque dynamite ou volcan visibles sur les allées du marché du centenaire de Dakar. Ce samedi, Khadim Gueye s'est fait confisquer par la police une grosse partie de son stock de feux d’artifice et de pétards. Ce commerçant trouve la situation « injuste » : « Les douanes savent que ce sont des pétards. Les grossistes savent que ce sont des pétards, le gouvernement sait qu’il y a des vendeurs de pétards en gros au Sénégal, ils ne l’interdisent pas. Ce qui est interdit, c’est seulement pour nous, qui sommes les petits vendeurs ».



L'usage des plus petits pétards est toléré ... suite de l'article sur Agence de Presse Africaine