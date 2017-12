Réuni en séance ordinaire, le 27 décembre 2017, au siège de la coalition, le Secrétariat exécutif permanent de BBY (SEP/BBY) a noté avec satisfaction le début des travaux du cadre de concertation sur le processus électoral, suite à sa mise en place autour de son Président, l‘ambassadeur Saïdou Nourou BA, proposé par les pôles de l’opposition et des non alignés et accepté par celui de la majorité.



La rigueur des échanges et les divergences notées, de même que les attitudes de réserves et menaces de suspension s’inscrivent dans l‘ordre naturel des choses, dès lors que les acteurs engagés dans cet exercice de dialogue républicain sont divers parce que porteurs de projets différents et que le sujet en débat est d’une sensibilité toute particulière.



L’essentiel étant que toutes les familles d’acteurs jouent leur rôle et parviennent à des accords sur les règles devant guider le jeu électoral pour des élections démocratiques et transparentes permettant l’expression libre de la volonté des populations. C’est là, au-delà des positions partisanes, que réside l’enjeu principal de ces concertations !



Devant une telle exigence, il n’y a pas meilleur moyen que le dialogue dans le cadre mis en place pour rechercher, dans la paix et la sérénité, des solutions consensuelles à tous les problèmes que pose le processus électoral au centre duquel se trouvent les populations seules détentrices du pouvoir souverain d’élire le Président de la République et leurs représentants au niveau local comme national.



Dans cette perspective, le SEP de BBY encourage l’ensemble des acteurs à poursuivre la concertation, sans réserve ni tabou aucun, pour la construction d’un consensus solide autour de la question électorale. La responsabilité de chacun est pleinement engagée pour l’atteinte de l’objectif indiqué dans les termes de référence.



Pour sa part, BBY engage ses représentants à jouer pleinement leur partition dans ce cadre de concertation, de manière constructive dans un esprit d’ouverture et de consensus exprimant ainsi leur fidélité à la volonté politique de dialogue permanent imprimée par le Président de la coalition, le président de la République, Macky SALL, à sa gouvernance, depuis son accession à la magistrature suprême de ce pays.



Enfin, le SEP de BBY lance un appel à tous les acteurs de la société politique comme de la société civile à participer de manière active à la construction du consensus autour du processus électoral pour l’intérêt exclusif de la démocratie sénégalaise, sa stabilité et son renforcement progressif afin que se réalise « le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous ».



Fait à Dakar, le 30 décembre 2017 Le SEP de BBY