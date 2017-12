© Primature par A.SECK La coalition Benno Bokk Yaakaar démarre sa camapagne à Touba et Mabcké Touba, Mbacké, le 11 juillet 2017 - La mouvance présidentielle a démarré sa campagne pour les élections législatives par les étapes de Touba et de Mbacké. La tête de liste nationale Mouhammed Boun Abdallah Dionne a, avant d`animer un meeting politique à Mbacké, rendu visite aux autorités religieuses de Touba.





Bignona - Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité) a conduit une mission de "remobilisation" des militants de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et de la majorité en général dans le département de Bignona (sud), en perspective des échéances électorales futures, a constaté l’APS.



"J’ai été envoyé par le président de l’APR Macky Sall qui m’a instruit par lettre circulaire de me rendre ici à Bignona pour une rencontre de remobilisation des militants de la coalition présidentielle en perspective des élections à venir", a-t-il expliqué vendredi au terme de sa tournée.



A cette occasion, le président du groupe parlementaire BBY a rencontré des responsables de l’APR et des autres partis de la coalition dans le département, en présence de son plénipotentiaire local Abdoulaye Badji et plusieurs élus locaux.



"Toutes les composantes" de BBY étaient présentes au cours de cette rencontre tenue au foyer des femmes de Bignona, selon le président du groupe parlementaire de la majorité à l’Assemblée nationale.



"Les militants aussi’’, l’objectif étant de "remobiliser les troupes pour préparer les échéances à venir notamment l’élection présidentielle de 2019", a poursuivi Aymérou Gningue.



MTN/BK