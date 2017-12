Le PS exclut 65 de ses membres dont le maire de Dakar Khalifa Sall

Dakar - Le bureau politique du Parti socialiste (PS, majorité) a annoncé samedi l’exclusion de 65 personnes des rangs de la formation socialiste, dont le maire de Dakar Khalifa Sall.



Cette décision a été voté "l’unanimité" des membres du bureau politique présents à cette rencontre, a rapporté le porte-parole du PS Abdoulaye Wilane, dans des propos rapportés par plusieurs médias sénégalais.



Barthélémy Dias, le maire de Sicap-Mermoz ainsi que Bamba Fall, l’édile de la Médina, deux communes d’arrondissement de la capitale sénégalaise font partie des personnalités exclues.



Avec Aissata Tall Sall, maire de Podor (nord), Idrissa Diallo, celui de Dalifort (banlieue dakaroise), et Banda Diop, l’édile de la commune d’arrondissement de la Patte d’Oie (Dakar), sont également concernés par cette décision.



Ils sont tous considérés comme des proches ou soutiens du maire de Dakar et ne sont plus autorisés à se revendiquer du Parti socialiste, selon son porte-parole.



Sur les ondes de la Radio futurs médias (RFM, privée), Banda Diop a jugé cette décision nulle et non avenue, assurant que ses camarades et lui se considèrent comme "des socialistes de valeur" et les héritiers de Léopold Sédar Senghor, fondateur de leur parti.





