Alcaly Cissé échappe à la mort

Alcaly Cissé a été condamné hier en Arabie Saoudite à six ans de prison ferme et à payer une amende d’un peu plus de 3 milliards. Il échappe ainsi à la peine capitale, la sentence qui planait au-dessus de sa tête.



En détention depuis 5 ans, pour une affaire d'escroquerie au dépens d'un Saoudien, l’ancien député ne restera en prison qu’un an de plus. Sauf si son avocat, qui a fait appel de cette décision, obtient gain de cause entretemps.



Sur la Rfm, Me Abdoulaye Tine a affirmé que les charges portées contre son client violent le droit international.