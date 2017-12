Recouvrement de la traque : Oumar Sarr dément Mimi et le gouvernement

Dans un communiqué, le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr, affirme que, dans le cadre de la traque des biens mal acquis, l’État n’a pas recouvré les montants avancés par le gouvernement (plus de 152 milliards de francs Cfa) et l’ancienne Premier ministre Mimi Touré (plus de 200 milliards).



D’après le responsable libéral, seuls «trois montres et cinq véhicules dont une épave» ont été confisqués à Karim Wade. Il souligne que la demande de confiscation d’un appartement de deux pièces appartenant au fils de Wade a été rejetée à Paris.



Oumar Sarr ajoute que les 26 milliards versés par Dp World et classés parmi les fruits de la traque, sont en réalité la contrepartie de la vente d’actions du Port (10%).



«Il s’agit de ressources financières provenant d’une vente d’actions du Pad et versés illégalement au budget de l’État en 2013 pour mettre fin à la procédure d’arbitrage engagée par Dp World», précise le coordonnateur du Pds.



Autre montant affecté à la traque alors qu’il provient, selon Oumar Sarr, d’une autre source : les 75 milliards issus de l’accord conclu entre l’État et Arcelor Mittal pour mettre un terme au contentieux déclenché sous Abdoulaye Wade.



Pour conclure, le secrétaire général adjoint du Pds demande au gouvernement de publier l’ensemble des documents originaux relatifs aux accords avec Dp World et Arcelor Mittal et l’ouverture d’une enquête parlementaire pour faire la lumière sur les montants recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis et sur le niveau des honoraires des avocats de l’État constitués dans le cadre de ce dossier.