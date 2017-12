Auteur de la loi qui porte son nom, loi qui a coûté à Macky Sall son poste de président de l'Assemblée nationale en 2008, Sada Ndiaye a finalement rejoint sa victime, quittant ainsi le Parti démocratique sénégalais (Pds) de Me Abdoulaye Wade.



Sa décision, il l'explique par des vacheries essuyées au sein de la formation des libéraux.



"J'ai enduré beaucoup de souffrances et des discriminations malgré ma fidélité à Abdoulaye Wade. En tant que chargé des élections du Parti Démocratique Sénégalais, la bande à Oumar Sarr m'a mis à la 17e position sur la liste nationale. J'ai subi beaucoup de choses avec les frères du parti", a confié Sada Ndiaye à nos confrères d'Afriquemidi.



L'ancien baron socialiste et ex-Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) ajoute que lors des élections législatives, il avait demandé à Abdoulaye Wade d'investir les fils du terroir s'il veut avoir des voix dans le Fouta. "Mais les manœuvres de nos camarades du parti l'ont poussé à agir autrement. Résultat : le Pds est arrivé dernier au Fouta".



Le maire Nguidjilone ajoute qu'un autre acte d'Abdoulaye Wade lui est resté en travers de la gorge. "Lors de la visite de Me Abdoulaye Wade à Touba, il a présenté tous les membres de la délégation qui l'accompagnait sauf moi", déplore-t-il.