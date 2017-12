Sénégal: le maire de Dakar et des dissidents exclus du Parti socialiste

Le maire de Dakar Khalifa Sall a été exclu du Parti socialiste (PS), une formation membre de la coalition présidentielle au sein de laquelle l'élu était en dissidence. Soixante-cinq personnes au total, considérées comme des « dissidents » du PS, ont été mises au ban du parti. Khalifa Sall a été élu député de l'opposition en aout dernier, malgré sa détention depuis mars pour des accusations notamment de détournements de fonds publics.

Les membres exclus, dont Khalifa Sall, font partie des « frondeurs » du PS comme les appelle la presse sénégalaise. Ils sont contre l'appartenance du parti à la coalition présidentielle et avaient notamment fait campagne en faveur du « non » lors du référendum constitutionnel de 2016 voulu par le président Macky Sall. Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du parti socialiste, déclare : « Le bureau politique décide d’exclure purement et simplement les camarades, dont les noms vont vous être cités, pour actes de violences, indiscipline caractérisée, refus systématique de respecter les règles de démocratie interne ainsi que les décisions et orientations majeures des instances régulières ». ... suite de l'article sur RFI