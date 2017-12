Le "clasico" du championnat sénégalais, entre le Casa-Sports de Ziguinchor et le Jaraaf de Dakar, sera l’une des affiches phares de la 6-ème journée de Ligue 1 de football.



Ce match prévu à Ziguinchor s’annonce très disputé entre Casa et le Jaraf, deux équipes mal en point, avec l’ambition pour le vainqueur de cette confrontation de lancer véritablement sa saison avec une victoire de prestige.

Avec seulement quatre points et un match en moins, le Casa qui peine à s’imposer à domicile cette saison, aura fort à faire contre le Jaraaf qui revient d’une défaite contre l’AS Douanes (1-2).



L’équipe de la Médina (8-ème avec 7 points), qui table sur un titre national cette saison, réussit souvent ses déplacements dans le sud du pays et jouera donc pour la victoire, avec la même ambition que l’équipe hôte, celle de ne pas se laisser distancer au classement.



Le match devant opposer la Sonacos (9 points) au leader, Génération Foot (11 points), promet également d’être très suivi, de même que le duel entre Mbour PC (8 points) et Niary Tally (9 points), cette dernière équipe ayant gagné 3 rencontres de suite, après avoir démarré sa saison par deux défaites.



Voici les affiches de cette 6-ème journée :



Samedi 30 décembre : Mbour PC-Niary Tally (16h), Teungueth FC-Diambars (16h 30), Casa Sports-Jaraaf (16h 30).



Dimanche 31 décembre : Dakar Sacré Coeur-Linguère (16h), Sonacos-Génération Foot (16h 30), AS Douanes-Stade de Mbour (18h).



Classement : 1-ère Génération Foot 11 points (+8), 2-ème AS Douanes 10 points (+2), Sonacos 9 points (+3), 4-ème Niary Tally 9 points, 5-ème Mbour PC 8 points (+2), 6-ème Linguère 8 points (+1), 7-ème Stade de Mbour 7 points (+2), 8-ème Jaraaf 7 points (+1), 9-ème Ndiambour 7 points (-1), 10-ème Teungueth FC 7 points (-3), 11-ème Casa Sports 4 points (-3), 12-ème Dakar SC 3 points (-3), 13-ème Diambars 2 points (-7), 14-ème Guédiawaye FC 1 point (-5).