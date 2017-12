Un incendie qui s’est déclaré vendredi en fin de matinée à Daga Balla, un village de Mbirkelane (Kaffrine), a ravagé une douzaine de maisons avant qu’il ne soit maitrisé par les sapeurs-pompiers vers 13 heures, a-t-on appris de sources sécuritaires.



Le feu, parti d’une cuisine vers 11 heures, a provoqué plusieurs dégâts matériels sans faire de victimes, ont signalé les mêmes sources, précisant que l’incendie a réduit en cendre des réserves de vivre et des graines d’arachide.



Des animaux domestiques, chevaux, ânes, des volailles, des béliers et des moutons dont le nombre n’a pas été précisé, ont été calcinés par cet incendie qui a duré trois tours d’horloge.



Les sapeurs-pompiers de Kaolack étaient venus en appui à ceux de Kaffrine pour que le feu soit finalement maîtrisé.



Des autorités administratives et locales du département de Mbirekelane se sont déplacées sur les lieux pour s’enquérir de la situation.