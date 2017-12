La Fédération sénégalaise de football (FSF) dit dégager toute responsabilité quant à la destination des fonds qui seraient recueillis dans le cadre d’une opération de collecte lancée par une société de transfert d’argent au profit des Lions du football.



Dans un communiqué transmis vendredi à l’APS, la FSF dit avoir constaté "depuis quelques jours la parution par voie de presse d’une annonce de ce groupe appelant à une collecte de fonds pour prétendument donner aux Lions les moyens de se préparer dans les meilleures conditions pour la coupe du monde".



"La Fédération porte à la connaissance du public que l’équipe nationale de football du Sénégal n’est en aucune manière concernée par cette collecte de fonds et dégage toute responsabilité quant à la destination des fonds recueillis", rapporte le communiqué.



Elle dit par conséquent "se réserver le droit d’initier toutes actions judiciaires idoines à l’encontre du groupe et toute autre personne impliquée dans cette campagne inconvenante".



La Fédération sénégalaise de football rappelle qu’elle est seule "titulaire des logos attachés, marques et signes distinctifs ainsi que des droits à l’image de ses équipes nationales et événements organisés autour de celles-ci".