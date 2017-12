© aDakar.com par DF Football: L`AS Tanda remporte le tournoi des clubs champions des zones A et B de la CAF devant l`US Gorée Dakar, le 2 avril 2017 - L’AS Tanda de Côte d’Ivoire a remporté la finale du tournoi des clubs champions des zones A et B de la Confédération africaine de football (CAF). Elle a battu l`US Gorée du Sénégal (2-0).

Ligue 2: L’Us Gorée gagne et devient nouvelle dauphine





L’US Gorée, qui a démarré sa saison en Ligue 2 par quatre nuls consécutifs, a remporté son deuxième match d’affilée ce vendredi, contre Cayor Foot 3-0, pour le compte de la 6-ème journée du championnat de la deuxième division.



Avec ce succès, l’équipe insulaire, reléguée en Ligue 2 à la fin de la saison dernière, compte 10 points, soit 3 points de moins que le leader l’AS Pikine qui jouera ce samedi.



L’US Gorée dépasse d’une unité la Renaissance de Dakar, adversaire du leader pour l’affiche phare de la 6-ème journée de Ligue 2.



Un autre ancien pensionnaire de l’élite sénégalaise, le DUC (Dakar université club), lanterne rouge, est un des grands bénéficiaires de cette journée après sa victoire sur Ndar Guedj 1-0.



Avec cette victoire, les "étudiants" comptent 7 points au classement et quittent les deux places de relégables.



Voici les autres résultats enregistrés :



Port-Ngor (0-0), Gorée-Cayor Foot (3-0), ETICS-EJ Fatick (0-1), Jamono Fatick-Keur Madior (1-2), DUC-Ndar Guedj (1-0).



La suite de la 6-ème journée sera jouée ce samedi avec les rencontres Africa Promo Foot-Yeggo et AS Pikine-Renaissance de Dakar.