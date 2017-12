La ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng, a été choisie comme marraine de l’édition 2018 du "bébé de l’an", a-t-on appris des promoteurs de cette manifestation.



Cette initiative annuelle de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique), qui se tient dans la soirée du 31 décembre, célèbre la naissance du premier bébé du nouvel an.



Des institutions publiques et privées ainsi que des particuliers offrent à l’occasion divers cadeau au nouveau-né et à sa mère.