Retro sports 2017: Drame, désillusion et gloires

L’année 2017 a été marquée par la qualification des Lions pour le Mondial-2018 et la belle moisson aux Jeux de la Francophonie. Cependant, ces succès ont été ternis par le drame de Demba Diop et la perte du titre continental par les Lionnes du basket.



Des larmes, encore des larmes. Le sport sénégalais en a versé durant l’année 2017. Dans le sens rêvé, beaucoup de Sénégalais ont pleuré de joie, après la qualification des Lions pour la prochaine Coupe du monde de football. C’est à Polokwane, le 10 novembre dernier, que le capitaine Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers ont décroché le précieux sésame devant l’Afrique du Sud. Ils ont remporté (0-2) un duel rejoué sur décision de la Fifa, ‘’pour manipulation du match’’. Le 12 novembre 2016, l’arbitre ghanéen, Joseph Lamptey, avait sifflé un penalty imaginaire en faveur des Bafana Bafana qui s’étaient imposés (2-1) à Polokwane. La décision de l’instance avait été dénoncée par les Burkinabé qui accusent la Fifa de favoriser le Sénégal. Ils avaient déposé un recours au Tribunal arbitral du sport (Tas). Heureusement que la bande à Sadio Mané a confirmé sa suprématie dans le groupe D des éliminatoires. Ce qui faisait que sans les trois points pris en Afrique du Sud, le Sénégal se classait devant le Burkina Faso (9 points), le Cap-Vert (6 pts) et l’Afrique du Sud (4 pts). Leur bilan est de 4 victoires, 2 nuls (contre les Etalons) et 0 défaite.



Ainsi, le Sénégal (14 points) va retrouver le Mondial, après 16 ans d’absence. C’est le sélectionneur Aliou Cissé qui a réussi cette prouesse de la deuxième qualification historique. Le capitaine de la ‘’Génération 2002’’, en meneur d’hommes, a su transmettre la culture de la gagne à ses protégés. Ils ont fait oublier la désillusion née de l’élimination en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) organisée au Gabon. Présentés comme favoris, surtout après un premier tour maîtrisé, ils avaient été sortis par le futur vainqueur de l’épreuve, le Cameroun, aux tirs au but (5-4). Ironie du sort, c’est Sadio Mané qui a manqué sa tentative. Néanmoins, l’attaquant de Liverpool peut se consoler avec un quatrième Ballon d’or sénégalais (Bos) qui lui a été attribué par l’Association nationale de la presse sportive (Anps).



Ce ticket pour Russie-2018 aura également des retombées positives pour l’équipe nationale. En plus d’une prime de qualification de près de 7 milliards de francs Cfa à recevoir de la part de la Fifa, les Lions ont vu leur cote remonter auprès des équipementiers. Ainsi, après avoir mis fin à leur accord avec Romaï qui n’a pas respecté ses engagements, la Fsf a renoué avec Puma. La firme allemande et les fédéraux sénégalais ont signé un contrat de cinq ans pour un montant de 1,6 milliard de francs Cfa.



Candidat à sa propre succession, Augustin Senghor a rempilé pour un troisième mandat de quatre ans à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), après l’Assemblée générale élective du 12 août. Me Senghor avait comme challengers Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte.



Mamadou Diagna Ndiaye pour un 4e mandat de quatre ans à la tête du Comité national olympique et sportif (Cnoss), au mois de juillet dernier. Il était le seul candidat lors de l’Ag. M. Ndiaye compte mettre l’athlète sénégalais au ‘’cœur de ses actions’’.



La Fédération sénégalaise d’athlétisme (Fsa) a également tenu son Assemblée générale, le 16 décembre à Thiès. C’est Sara Oualy qui a été porté à la présidence de la Fsa, succédant ainsi à Momar Mbaye qui a décidé de se retirer à la fin de son mandat. Le colonel Oualy avait comme concurrent l’ancien médaillé d’argent aux Jo-1988, à Séoul, Amadou Dia Ba, et l’ancien champion militaire Cheikh Tidiane Boye. Dia Ba a finalement abandonné, à la veille de l’Ag. Après de longues tractations, M. Boye a également décidé de laisser passer l’ancien vice-président dans l’équipe dirigée par Momar Mbaye.



Au plan continental, le président de la Fsf a intégré le comité ad hoc de la Commission d’organisation de la Can-2019, au mois d’octobre dernier. Il est également 2e vice-président de la Commission des affaires juridiques et des associations nationales à la Confédération africaine de football (Caf). Il y a aussi d’autres Sénégalais qui ont été cooptés dans les commissions permanentes de la Caf. Il s’agit de l’ancien international sénégalais Kalidou Fadiga, qui a été reconduit à la Commission technique et de développement. Le 2e vice-président de la Fsf, Abdoulaye Seydou Sow, devient membre de la Commission de futsal et de beach soccer. Et l’ancien responsable de la Commission communication de la Fsf, Cheikh Tidiane Fall, entre dans la Commission d’organisation des Can de jeunes (U17, U20 et U23).



Progrès aux Jeux de la Francophonie



Le drapeau national flottera en Russie, après avoir plané sous le ciel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Le Sénégal s’est bien comporté lors des VIIIes Jeux de la Francophonie. Nos ambassadeurs sont rentrés avec 10 médailles d’or. Toutes glanées par les lutteurs : Adama Diatta (-61 kg), Anta Sambou (-69 kg), Nahamie Sambou (-45 kg), Anta Sambou (-80 kg), Moussa Faye (-66 kg), Cheikh Tidiane Niang (-86 kg), Mamadou Bousso (-100 kg), Mamadou Moustapha Sène (-120 kg), des équipes nationales féminine et masculine. On a eu 7 médailles d’argent : trois remportées encore par la lutte (libre et africaine), 3 par l’athlétisme, 1 par le judo. Cette belle moisson a permis au Sénégal de terminer au quatrième rang avec 27 médailles. Le pays fait mieux que lors de l’édition de Nice (France) où il avait obtenu 19 médailles, dont 6 en or et 7 en argent.



Ces héros d’Abidjan ont d’ailleurs été primés par l’Anps qui leur a décerné le prix du Meilleur lutteur sans frappe (Mlsf).



Le drame de Demba Diop



Ces larmes de joie ne pourront nettoyer celles des supporters du Stade de Mbour. Et pour cause, ces derniers ont perdu 8 des leurs, lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football face à l’Union sportive de Ouakam (Uso), le 15 juillet au stade Demba Diop de Dakar. C’est suite à l’effondrement d’un pan du mur du stade. Le trophée a été attribué finalement aux Mbourois et l’Uso, club de Dakar, suspendu pour 5 ans.



Ce drame a eu un énorme impact sur le sport sénégalais, par la suite. Le stade Demba Diop est fermé depuis lors et beaucoup d’affiches, en lutte, n’ont pu se tenir (notamment Lac 2 vs Modou Lo). Les championnats de Ligue 1 et 2 sont obligés d’aller jouer au stade Léopold Senghor. Les ‘’navétanes’’ ont d’énormes problèmes pour dérouler leurs programmes.



Des échecs en stocks



La qualification des Lions au Mondial ne peut cacher les échecs notés durant cette année. L’équipe nationale de football U20 a encore échoué en finale de coupe d’Afrique pour la deuxième fois d’affilée. Ils ont été battus par le pays hôte, la Zambie (2-0). Qualifiés pour le Mondial, les Krépin Diatta, Cavin Diagne, Ibrahima Niane... n’ont pu faire mieux que lors de la première participation du Sénégal en 2015, en Nouvelle-Zélande, où ils avaient fini à la quatrième place. A Corée du Sud-2017, l’entraîneur Joseph Koto et ses juniors se sont arrêtés en 8es de finale face au Mexique (1-0).



L’équipe nationale locale va manquer pour la troisième fois de suite le Championnat d’Afrique des nations de football (Chan) 2018 prévu au Maroc. Comme il y a deux ans, le groupe dirigé par le technicien Moustapha Seck a été sorti par la Guinée. Après avoir pris un bel avantage à l’aller (3-1), les Lions locaux ont été humiliés (5-0) à Conakry.



En beach soccer également, le Sénégal a vu s’effondrer ses rêves de faire mieux que lors de ses précédentes participations en Coupe du monde. Le sélectionneur Ngalla Sylla et ses hommes, champions d’Afrique en titre, ont été éliminés en quarts de finale de la 9e édition, après une défaite (5-1) face à l'Italie, à Nassau, aux Bahamas.



Les heureux en compétitions nationales



La saison 2016-2017 a une fois encore répondu aux attentes dans les différentes disciplines sportives. Au football, la Ligue 1 a connu un nouveau champion, à l’issue de 26 journées très disputées. Génération Foot (57 pts), qui jouait sa première année dans l’élite, a survolé le championnat. Les Académiciens de Déni Birame Ndao ont été champions avant l’ultime journée (26e). Les Grenats ont réalisé une saison remplie, en inscrivant 57 buts en 26 rencontres, soit 2,19 buts par match. Leur attaquant-vedette, Ibrahima Niane, meilleur buteur, a battu le record du nombre de buts inscrits en une saison (19).



Par contre, l’Us Gorée, championne en 2016, a été reléguée en Ligue 2, en compagnie de la Linguère. Mais le club de Saint-Louisien a bénéficié de la suspension de l’Us Ouakam pour rester en L1. Dakar Sacré-Cœur, champion de Ligue 2, et son dauphin Sonacos, sont promus dans l’élite. La Coupe du Sénégal a été remportée Mbour Petite Côte. Le Stade de Mbour s’est adjugé la Coupe de la Ligue.



En basket, le Saint-Louis basket club (Slbc) a fait une razzia en rapportant les championnats masculin et féminin de National 1. La Coupe du Sénégal masculine a été remportée par l’As Douanes. Chez les dames, c’est l’Asc Ville de Dakar qui s’est imposée. Le Dakar université club (Duc) a fait une année blanche pour la première fois depuis ces dix dernières années.



Le basket en perdition, Astou Traoré dans l’histoire



Les déconvenues ont aussi frappé le basket-ball. Le Sénégal n’a atteint aucun de ses objectifs. Coorganisateur de l’Afrobasket masculin avec la Tunisie (championne d’Afrique), suite au désistement du Congo pour des raisons ‘’financières’’, Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers ne sont pas allés plus loin que les demi-finales. Ils ont été encore barrés par le Nigeria (76-71). Les Lions avaient pourtant fait rêver, en réalisant un premier tour presque parfait à Dakar (la capitale sénégalaise a accueilli deux groupes lors du premier tour). L’équipe entraînée par l’Espagnol Porfirio Fisac de Diego avait dominé respectivement l’Afrique du Sud (83-44), l’Egypte (87-52) et le Mozambique (80-49) lors de la phase de poules. Ensuite, elle s’est envolée pour Tunis où elle a sorti l’Angola en quarts (66-57).



Les dames, elles, ont perdu leur titre continental. Aya Traoré et sa bande se sont inclinées en finale face au Nigeria (48-65). Mais l’édition jouée à Bamako (Mali) a vu Astou Traoré (36 ans) se distinguer. La meilleure joueuse et meilleure marqueuse de la 25e édition est entrée dans l’histoire de la balle orange. L’ailière forte est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire de cette compétition. En six participations de l’Afrobasket féminin, elle a inscrit 715 points au total. C’est naturellement qu’elle a été désignée Meilleure sportive de l’année par l’Association nationale de la presse sportive.



Après ces échecs et la décision de Moustapha Gaye de ne pas continuer avec ses ‘’filles’’, malgré les implorations des autorités, la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) a changé les staffs techniques. Chez les hommes, Porfirio a cédé sa place à Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’. Cheikh Sarr, qui avait dirigé les messieurs par le passé, a pris la succession du champion d’Afrique 2009 et 2015.



Côté extra sportif, les autorités ont été secouées par l’affaire Gorgui Sy Dieng. Las de courir après son argent (un peu plus de 38 millions de francs Cfa) qu’il avait prêté pour régler une facture d’hôtel lors du stage en Espagne, la star sénégalaise évoluant en Nba a dû sortir une lettre publique pour se faire entendre.



Le karaté sénégalais brille à Yaoundé



L’année 2017 a été un succès pour le karaté sénégalais, au niveau continental. Les karatékas masculins se sont imposés sur le tatami africain, en remportant la finale, en équipe, lors des championnats d’Afrique, le 2 avril, à Yaoundé (Cameroun). En plus de l’or, le Sénégal avait déjà obtenu 4 médailles de bronze, grâce à Papa François Diouf (-67 kilos), Abdou Lahat Cissé (-84 kilos), Mame Fatou Thiaw (-68 kilos) et Modou Moustapha Ndiaye (-84 kilos). Abdourahmane Moundor Sène, qui s’était qualifié en finale, est rentré avec l’argent, après avoir perdu devant un combattant camerounais (-75 kilos). Chez les filles, Maguette Mbaye (-50 kg), Mame Fatou Thiaw (-68 kg) ont décroché chacune une médaille de bronze. Au total, la délégation sénégalaise, comptant 12 combattants, a récolté 1 médaille d’or, 1 en argent et 6 en bronze. Ce résultat est un ‘’record’’, selon le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de karaté (Fska) Yatma Lô.