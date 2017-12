Affaire du kidnapping d’un prince indien à Sendou: L’ancien policier français, présumé cerveau du rapt, libéré

Une information qui a failli échapper à nos radars. C’est la libération du présumé cerveau du kidnapping de l’Indien Shreekumar Varma, séquestré en janvier dernier à Sendou. L’ex-policier français, N. Krisanta, un Sri Lankais d’origine, connu sous le nom sénégalais d’Abdoul Aziz, a été libéré pour raisons médicales. Le juge Yakham Lèye s’est fondé sur les résultats de l’expertise médicale qui ont conclu que l’état de santé de l’inculpé est incompatible avec la détention. C’est la raison pour laquelle le magistrat instructeur l’a libéré. En revanche, son épouse sénégalaise, O. Diop, reste en prison, car sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Ses conseils ont attaqué l’ordonnance de refus du juge devant la Chambre d’accusation.



Dans cette affaire, la victime, Shreekumar Varma, un Indien membre d’une famille royale dans son pays, était venu au Sénégal le 19 janvier passé, pour négocier une transaction portant sur une peinture. Seulement, à son arrivée à Dakar, on lui a fait croire que son compatriote avec qui il devait conclure la transaction était arrêté à la frontière mauritanienne. Après deux jours d’attente, Varma décide de rentrer et demande à sa famille de lui faire une réservation. Mais il sera séquestré et conduit à Sendou avant de voir ses documents confisqués par ‘’Abdoul Aziz’’. Ce dernier appelle le fils de Varma et lui réclame une rançon de 2,5 millions d’euros, soit 1,6 milliard de francs Cfa environ. La famille de la victime contacte l’ambassade de l’Inde au Sénégal. Une plainte est déposée à la Section de recherches de la gendarmerie. Les moyens techniques et humains mis à la disposition des enquêteurs ont permis très vite d’arriver à bout des ravisseurs et de faire libérer l’otage sain et sauf.



Les premiers à tomber furent le ressortissant nigérian F. Nonso et sa fiancée sénégalaise Nd. M. Mendy. ‘’Abdoul Aziz’’ fut appréhendé chez lui aux Hlm 4. Sous la pression intense des recherches, les deux jeunes, H. Diagne et B. Nd. Guèye, recrutés pour respectivement assurer la restauration et la surveillance de Varma, prirent peur, se rétractèrent et proposèrent à Varma de le ramener à Dakar.



Lors de l’enquête, tous les prévenus ont clamé leur innocence. ‘’Abdoul Aziz’’ dit avoir été utilisé puis menacé, car son beau-frère lui avait intimé l’ordre de suivre ses instructions au risque de s’en prendre à sa fille et à son gendre. Son épouse l’accuse de l’avoir mis dans le pétrin. Quant aux jeunes H. Diagne et B. Nd. Guèye, ils ont soutenu qu’ils ignoraient que Varma était un otage. Malgré leurs dénégations, ils ont été tous inculpés pour association de malfaiteurs, séquestration et complicité de séquestration. Toutefois, le pasteur nigérian et sa fiancée sénégalaise ont échappé à un mandat de dépôt, puisqu’ils sont placés sous contrôle judiciaire.



Lors de leur audition au fond, les inculpés ont tous nié les faits, à l’exception du présumé cerveau. N. Krisanta ou Abdoul Aziz, c’est selon, a reconnu les faits. Il a déclaré qu’il n’a pas agi dans l’intention de séquestrer la victime, mais plutôt pour la priver de liberté sous la contrainte.



En vue de faire libérer leurs clients incarcérés, les avocats de la défense ont introduit plusieurs demandes de liberté provisoire, mais elles ont été toutes rejetées. La raison médicale a finalement profité à l’ancien policier.