L’argent de la traque des biens mal acquis, politique et rétro 2017 à la Une au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parus samedi consacrent leurs dernières publications de l’année 2017 à la polémique sur l’argent recouvré dans la traque des biens mal acquis, à la politique et à la rétrospective de l’actualité ayant marqué l’année finissante.



«Explications autour des montants recouvrés dans la traque des biens mal acquis-Birahim Seck (du forum civil) démolit le pouvoir», titre Vox Populi.



Dans ce journal, M. Seck affirme qu’«aucun montant figurant dans le communiqué du gouvernement ne provient de la traque des biens mal acquis».



Il ajoute : «Le Gouvernement ne parle pas de 37 milliards f cfa de Dp World annoncés par Aminata Touré. Est-ce une diffusion de fausse nouvelle ou bien les 12 milliards 400 millions f cfa sont planqués quelque part ?», s’interroge Birahim Seck.



Suite au communiqué du Gouvernement annonçant que 152 milliards f cfa ont été recouvrés, contre les 200 milliards f cfa annoncés par l’ex-Premier ministre, Aminata Touré, «le Pds (parti démocratique sénégalais, opposition) exige une commission d’enquête parlementaire» dans Sud Quotidien.



Dans L’As, le député du Pds, Oumar Sarr «tourne en dérision la traque» et ironise : «Seuls trois montres et cinq véhicules ont été recouvrés».



S’il en est ainsi, c’est parce que Walfadjri note que «le Gouvernement installe la confusion» autour des milliards de la traque.



En politique, le ministre du Tourisme, «Mame Mbaye Niang monte au front» dans EnQuête et parle de la reddition des comptes, de l’Initiative 2035 et du dialogue politique.



«Rien que dans le domaine du transport arien, ce qui a été recouvré dépasse les 470 milliards f cfa, mais on ne peut pas mettre l’aéroport et les sociétés annexes dans une loi de finances rectificative. Pourquoi le président a mis sous le coude les dossiers de Syndiély Wade et de Yankhoba Diattara», dit le ministre Niang.



Pour L’Observateur, «rejetée par ses frères de parti à Kaolack, désavouée par le Gouvernement…Mimi, un avenir en questions».



Pendant ce temps, L’As titre sur la transhumance politique et informe que l’ancien ministre libéral, Sada Ndiaye, rejoint Macky Sall.



L’horticulture fait la Une du Soleil qui fait état de «record historique» avec «100.000 tonnes exportées» en 2017.



Faisant la rétrospective de l’actualité, Le Quotidien note : «Drames, dérives, contestations, exploits, espoirs…2017, ces faits !»



«Rétro politique-2017 polémiques», rapporte EnQuête.