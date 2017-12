La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal-Force du changement (Cnts-Fc) ambitionne d’œuvrer à l’émergence «d’un nouveau souffle syndical pour de nouvelles conquêtes sociales». Face à la détérioration du cadre de travail de la force ouvrière, la Cnts-Fc reste convaincue qu’il est nécessaire de construire des cadres de consensus forts. Des propos tenus hier, jeudi 28 décembre à Dakar, au cours d’un point de presse.



Le feu couvre sur le secteur du travail, nous fait savoir le secrétaire national de la Cnts-Fc. En point de presse hier, jeudi 28 décembre, les acteurs ont tiré la sonnette d’alarme, histoire de dire non à «l’incapacité ou le manque de volonté réelle de l’Etat et des employeurs à respecter les engagements tenus vis-à-vis des travailleurs». De l’avis de Cheikh Diop, depuis la proclamation des résultats des élections de représentativité, le 20 juin 2017, la vie syndicale est au ralenti, laissant ainsi les travailleurs à eux-mêmes, et ce dans un contexte d’expiration de la durée légale de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale et d’émergence économique.



Selon M. Diop, cette situation «persistante porte préjudice à la croissance économique, génère des tensions, entame à terme la cohésion sociale et interpelle tous les travailleurs. Face à cette situation la Cnts-Fc s’engage à faire aboutir, dans l’unité d’action de toutes les forces syndicales, les revendications telles que la valorisation du pouvoir d’achat des travailleurs par une augmentation généralisée des salaires, la baisse des prix de l’électricité, du transport et du coût de communication. L’ouverture des négociations sur le régime indemnitaire des agents de la fonction publique, le respect des accords dans les secteurs de l’éducation et de la sante, la résorption du passif social des ex-travailleurs de la Sias, et de l’ensemble des ex-travailleurs regroupés dans un collectif des sociétés en difficultés ou en liquidation, sans oublier la rectification des mauvaises politiques de privatisation.»



La Cnts-Fc, dans le cadre de certaines sociétés multinationales où, selon elle, la violation des lois et textes est érigée en règle, soutient quelle sera vigilante et regardante dans les zones économiques spéciales pour éviter des espaces de non droits. Dans le secteur du transport, la Cnts-Fc s’engage aux côtés des acteurs. Son secrétaire national, Cheikh Diop, a fait aussi savoir que la Cnts-Fc ambitionne d’œuvrer à l’émergence d’un nouveau souffle syndical pour de nouvelles conquêtes sociales notamment en contribuant à la résorption du passif social et l’instauration d’un dialogue social apaisé, porteur de progrès dans tous les secteurs d’activités. Pour cela, la Cnts-Fc reste convaincue qu’il est nécessaire de construire des cadres de consensus fort dans une démarche unitaire et réconciliatrice des entités du mouvement syndical, seule porteuse de progrès.