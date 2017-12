Le groupe parlementaire de l'opposition, "Libertés et démocratie", a décidé de saisir l'Assemblée nationale du Sénégal afin qu'une enquête parlementaire soit ouverte sur les récentes révélations de l'ancien Premier ministre Aminata Touré relatives aux 200 milliards qui auraient été recouvrés grâce à la traque aux biens mal acquis.



C'est le président du groupe parlementaire de l'opposition, Me Madické Niang qui l'a indiqué, hier, en marge du lancement de la Plateforme "Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal" regroupant des partis de l'opposition.



La demande de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire est soutenue aussi par des députés non-inscrits qui sont en train d'y travailler, assure Me Madické Niang. Selon les députés de l'opposition, la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire permettra de connaître toute la vérité sur les 200 milliards annoncés par Aminata Touré et d'établir la traçabilité de l'ensemble des montants qui ont été recouvrés.



Cependant, Me Madické Niang ne se fait pas d'illusion. Il craint que leur initiative soit bloquée par la majorité présidentielle.



La semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass avait indiqué ne rien savoir sur l'affaire des 200 milliards et n'avoir jamais vu une loi de finances rectificative concernant cette somme.



Hier, tard dans la nuit, le gouvernement a sorti un communiqué pour dire que l'ensemble des montants recouvrés grâce à la traque des biens mal acquis s'élève à 152 milliards et ont été utilisés grâce à plusieurs lois de finances dont le communiqué a noté les références.



MC