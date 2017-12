Longtemps blessé, Ismaïla Sarr a repris les entraînements collectifs

Ismaîla Sarr a repris les entraînements collectif avec l'effectif du Stades Rennais. L'international Sénégalais s'est grièvement blessé et son retour a pris plus trois mois. C'est le 24 septembre dernier, lors du match contre Saint-Etienne, que le jeune joueur sénégalais âgé de 19 ans s'était blessé alors qu'il venait de s'engager avec le club breton.



Ismaiïla Sarr avait commencé les entraînements individuels il y a une quinzaine de jours. Et il devrait être disponible et réintégré dans l'éffectif rennais dirigé par le franco-tunisien Sabri Lamouchi, dès la reprise de la Ligue.



Ce retour d'ismaïla Sarr est également une bonne nouvelle pour le sélectionneur national du Sénégal. Sarr est l'une des valeurs sûres sur lesquelles le Sénégal compte en vue de la Coupe du monde 2018.



Ismaïla Sarr n'avait pas pu participer aux trois derniers matches des Lions comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2018.



MC