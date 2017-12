Les affaires Khalifa Sall, député-maire de Dakar, relative à la gestion de sa caisse d’avance, et l’ouverture du premier procès pour terrorisme impliquant l’imam Aliou Badara Ndao et Cie, ont été les principaux faits saillants de l’année judiciaire 2017 au Sénégal.



Après un long épisode ayant conduit à l’arrestation de Khalifa Sall et Cie, et leur emprisonnement depuis le 7 mars 2017, pour des malversations financières portant sur 1,8 milliard de FCFA, leur procès a été ouvert le 14 décembre 2017 devant le tribunal correction de Dakar qui l’a renvoyé au 3 janvier prochain.



M. Sall et Cie sont poursuivis pour ‘’association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif’’.



La caution de 1,8 milliard f cfa de Khalifa Sall a été rejetée par l’Agent judiciaire de l’Etat, arguant qu’elle n’était pas fournie en espèces.



Dissident du Parti socialiste (mouvance présidentielle) à la veille du Référendum sur la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 pour lequel il avait appelé ses partisans à voter «Non», Khalifa Sall dirige depuis 2009 la ville de Dakar.



Bien qu’en prison, il était tête de liste nationale de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal aux législatives du 31 juillet 2017 à l’issue desquelles, il a obtenu 7 députés.



Khalifa Sall est poursuivi en même temps que ses co-inculpés: Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Ibrahima Diaw, chef de la Division financière et comptable, Amadou Moctar Diop, coordonnateur de l’Inspection générale des services municipaux, Yaya Bodian, chef du Bureau du budget, Fatou Traoré, Assistante du Directeur administratif et financier.



Selon ses partisans, l’arrestation du maire de Dakar vise à l’écarter de la présidentielle de 2019 pour laquelle il serait un adversaire de taille pour l’actuel président, Macky Sall.



Longtemps annoncé, le procès de 32 présumés jihadistes dont l’Imam Alioune Ndao, accusés entre autres d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a pu être programmé finalement le 27 décembre 2017. Il a été renvoyé au 14 février 2018 en audience spéciale continue.



Imam Ndao et Cie sont inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes, en bande organisée, d’actes terroristes par menace et complot et d’apologie du terrorisme et financement du terrorisme en bande organisée.