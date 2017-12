George Weah élu président du Liberia

L’ancien footballeur et unique Ballor d’or africain, George Weah, candidat de la Coalition pour le changement démocratique (opposition libérienne) a remporté haut la main le second tour de la présidentielle du Libéria après avoir obtenu 720.023 voix, soit 61,5% des votes, a indiqué jeudi soir la Commission électorale nationale (NEC).



Le président de la NEC, Jerome Korkoya, a déclaré que son challenger le vice-président Joseph Boakai du Parti de l’Unité (au pouvoir), avait recueilli 451.085 voix, soit 38,5% des suffrages du second tour qui a eu lieu mardi.



Il a déclaré que les derniers résultats représentaient 98,1% des bulletins de vote de 14 des 15 comtés comptabilisés jusqu’à présent.



Avant l’annonce les partisans de M. Weah étaient déjà à la fête dans les rues de la capitale, Monrovia, après que des résultats officieux ont suggéré que leur candidat avait acquis une avance confortable sur son rival.



Korkoya a indiqué que le nombre total des suffrages exprimés lors du second tour du scrutin présidentiel du 26 décembre était de 1.198.984, soit un taux de participation de 56%.



Aucun des deux hommes n’a encore réagi à l’annonce de Korkoya selon laquelle, les résultats définitifs seraient connus vendredi.



C’est la troisième tentative présidentielle de l’ancien Ballon d’or, actuellement âgé de 51 ans, après avoir échoué à deux reprises face à la présidente sortante Ellen Johnson-Sirleaf, la première tentative ayant eu lieu en 2005. Il avait obtenu 38,4% au premier tour des élections d’octobre dernier, devant Boakai qui n’avait recueilli que 28,8% des voix, ce qui a conduit à un second tour de scrutin.



Le Liberia va ainsi connaître son premier transfert de pouvoir pacifique depuis 1944.



Dans sa riche carrière de footballeur professionnel George Weah a joué dans des clubs prestigieux, notamment Chelsea (Angleterre), Milan AC (Italie) et le Paris St-Germain (France).