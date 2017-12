Plus de 152 milliards f cfa ont été recouvrés dans la traque des biens mal acquis et versés dans les budgets de l’Etat entre 2012 et 2015, annonce le Gouvernement sénégalais.



«L’Etat a engagé des actions qui ont permis de dénouer favorablement, différents contentieux ayant rapporté des ressources additionnelles au budget de l’Etat. Ces actions ont déjà permis de recouvrer des ressources financières importantes dont la traçabilité se retrouve à travers les Lois de Finances successives, adoptées par la représentation nationale, soit pour la période 2012-2015 un montant global de 152 984 119 934 francs cfa», explique un communiqué du porte-parole du Gouvernement publié sur le site de la Présidence de la République.



Il réagit à la polémique suscitée par l’ex-Premier ministre, Aminata Touré, et ministre de la Justice au moment du lancement de la traque des biens mal acquis en 2012, qui lors d’une sortie médiatique, affirmait que 200 milliards f cfa ont été recouvrés. La société civile, la classe politique et les média ont saisi la balle au rebond et exigé de l’Etat des explications sur l’utilisation de cet argent.



A propos de la répartition du montant de l’argent recouvré dans la traque des biens mal acquis, le Gouvernement explique qu’il a fait l’objet de lois de finances rectificatives entre 2012 et 2015.



Ainsi, trois montants ont été inscrits sur la seconde Loi de Finances Rectificative pour l‘année 2013. Il s’agit de 2 498 314 563 FCFA ; 24 600 355 371 FCFA, et 11 365 450 000 F CFA).



«Loi de Règlement 2014 pour la gestion 2012 (constatation d’un montant de 39 520 000 000 FCFA) ; Première Loi de Finances Rectificative pour l’année 2014 (inscription d’un montant de 45 000 000 000 FCA) ; Seconde Loi de Finances Rectificative pour l’année 2014 (inscription d’un montant de 5 000 000 000 FCFA) ; Loi de Finances Initiale pour l’année 2015 (inscription d’un montant de 25 000 000 000 FCFA», précise le communiqué.



Il ajoute : «Bien entendu, ce montant de 152 984 119 934 francs CFA, qui ne couvre que trois exercices budgétaires et qui a été totalement retracé à travers les Lois de Finances et les Lois de Règlement de 2012 à 2015, est évolutif sous réserve du recouvrement de certains biens dont l’évaluation est en cours».