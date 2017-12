Sonatel : Le DG Alioune Ndiaye passe la main

La Sonatel devrait bientôt avoir un nouveau directeur général. Alioune Ndiaye, qui occupe le poste, est annoncé sur le départ.

Sur les raisons de ce mouvement en vue, le site Médiaspost invoque la retraite. Pourtant l'intéressé n'est âgé que de 57 ans.

Pour sa part, Wal fadjri, citant ses sources, croit savoir qu’Alioune Ndiaye sera «recyclé» au sein du groupe comme son prédécesseur, Cheikh Tidiane Mbaye.

Le nom du prochain patron de la Sonatel serait déjà retenu. Walf comme Médiaspost parlent d’un certain Dramé, sans davantage de précision.

Alioune Ndiaye a été nommé à la tête de la Sonatel le 20 septembre 2012. Avant de passer directeur général du groupe, il a dirigé Orange Mali et été directeur du Contrôle de gestion et directeur financier.