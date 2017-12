Aly Ngouille NDIAYE Interdit les Feux D’artifice À Partir De Ce Jeudi Jusqu’au 15 Janvier

La période est très longue. A partir de ce jeudi jusqu’au 15 janvier, les feux d’artifice sont interdits sur toute l’étendue du territoire national.



La mesure, prise par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille NDIAYE qui a signé un arrêté relayé par l’APS, vise à prévenir «tout trouble à l’ordre public ».



Et les récalcitrants sont prévenus. «Toute infraction au présent arrêté sera punie par les peines prévues par la loi ».



Courante jusqu’au 15 janvier 2018, cette mesure ne semble pas seulement chercher à assurer aux Sénégalais des fêtes de fin d’année paisibles. A moins que le président SALL ne veuille à travers un décret prolonger lesdites fêtes. Si ce n’est pas un couvre-feu !



Le procès de Khalifa SALL qui reprend le 3 janvier prochain est en tout cas dans l’intervalle de temps. Et entre les feux d’artifice et les pneus qui brûlent, les autorités n’y voient pas grande différence.