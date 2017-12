15 Nouvelles Variétés De Riz ISRIZ Homologuées

Le catalogue semencier sénégalais s’élargie en adaptation et productivité, avec l’homologation de caractères DHS de 15 nouvelles variétés de riz ISRIZ composé de 5 variétés aromatiques, 6 variétés à très bonne qualité de gains pour la transformation et la caisson, 2 variétés tolérantes à la santé et 2 variétés tolérantes aux basses températures. L’atelier d’homologation desdites variétés s’est tenu, hier mardi, à Dakar.



Le Comité national consultatif des semences et des plants s’est réuni, hier mercredi, à Dakar pour statuer sur une nouvelle gamme de variétés de riz ISRIZ qui répondent aux exigences des consommateurs sénégalais, tolérantes aux stress abiotiques (salinité et basses températures) et avec de meilleurs rendements en grains. A l’occasion, le comité a approuvé l’homologation de 15 caractères DHS, une nouvelle palette de variétés semencières qui porte, à présent, le portefeuille semencier à plus d’une soixantaine (60) de variétés de semences en riz.



Très satisfait de cette nouvelle gamme de variétés de riz homologuées, Oumar Sané, directeur de l’agriculture dira: «ceci conforte la volonté du gouvernement dans sa politique d’autosuffisance en riz prônée depuis 2015 et qui, aujourd’hui, s’avère une réalité. Ces 15 nouvelles variétés de riz ont été homologuées après avoir suivi tout le processus d’homologation variétale avec des tests avérés pour être mis dans notre catalogue variétale», explique-t-il.



1.000.000.000 T DE PRODUCTION DE RIZ



A l’en croire, «aujourd’hui, pour le riz, nous avons atteint une production record d’un million de tonne en riz. Ce qui est extrêmement important pour le gouvernement en matière de politique agricole. Avec ces 15 nouvelles variétés à fort potentiel de rendement, c’est un grand pas que nous venons de franchir, dont (04) variétés tolérantes au sel et les 11 autres tolérantes au froid. Ce qui atteste que la recherche a fait un bond en avant pour la prise en compte des préoccupations des producteurs».



Après cet atelier d’homologation, poursuit-il, «il sera pris un arrêté pour inscrire ces variétés dans le catalogue variétal du Sénégal, attestant que tout le processus d’homologation a été bien suivi». Et c’est par la suite qu’«elles seront admises comme variétés pouvant désormais faire l’objet de multiplication. Après cela, il sera également autorisé une production de pré-base, des bases et des semences R7 certifiées…», précise-t-il.



DES VARIETES DE PLUS DE 13 T A L’HECTARE



«Jusqu’ici, nous avons eu des variétés de 11 T, mais avec ces nouvelles (variées), nous pouvons aller jusqu’à 13 T. Donc, c’est dire qu’un véritable chef-d’œuvre est en train d’être réalisé, avec la possibilité de cultiver partout le riz. Et ce, grâce aux semences adaptées», s’est ainsi réjoui.



OMAR NDAW FAYE, SELECTIONNEUR DE VARIETES : «Un immense plaisir de voir toutes les 15 variétés homologuées»



«Je suis très satisfait de l’homologation de ces 15 nouvelles variétés. Je n’imaginais pas qu’on allait voter presqu’à l’unanimité l’homologation de ces 15 variétés. Je remercie mes partenaires, les collaborateurs, le ministère… C’était vraiment dur. Car, depuis 2009, nous avons travaillé avec abnégation et courage pour arriver à ce résultat. Nous espérons que ceci va beaucoup contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance en riz telle que prôné par le chef de l’Etat, Macky Sall. C’est ainsi que nous pouvons aider notre pays à régler certains défis. Cette nouvelle variété de riz va plaire aux sénégalais car c’est du riz de qualité», s’est ainsi réjoui le chercheur. Au sujet de la vulgarisation, il dira: «il faut qu’on forme les producteurs et les contrôleurs agréés pour une plus large sensibilisation et diffusion de ces variétés», a-t-il soutenu.