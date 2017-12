On a appris pourquoi Sadio Mané ne brille plus





Parole de Gary Neville. Si Sadio Mané ne brille plus comme naguère, c’est à cause de l’arbitre de la défaite (5-0) de son équipe, Liverpool, contre Manchester City au mois de septembre dernier. «Le rouge reçu à Man City l’a perturbé», a avancé sur Sky Sports l’ancien défenseur de Manchester United, consultant très écouté en Angleterre.



Pour un pied trop levé, qui a assommé le gardien des Citizen, l’attaquant des Lions a été exclu. Pendant son absence, Salah a pris les choses en main. Et malgré le retour de Mané, l’Égyptien a gardé le costume de patron de l’attaque des Reds.



Toutefois, Neville croit savoir que Klopp ne peut pas se passer du Sénégalais. Il martèle : «Liverpool a toujours besoin de la pénétration qu’il apporte. C’est l’une des raisons pour lesquelles Salah a été recruté afin de soulager un peu Sadio Mané qui était appelé à faire tout.»