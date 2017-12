Sénégal : Augmentation de 283 milliards FCFA de la valeur ajoutée des entreprises du secteur moderne en 2016

L’activité des entreprises du secteur moderne au Sénégal s’est nettement améliorée en 2016 avec une augmentation de 283 milliards FCFA (environ 452,800 millions de dollars) de la valeur ajoutée par rapport à 2015, a appris jeudi APA auprès de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette valeur ajoutée s’est chiffrée à 1 960 milliards de FCFA à prix courants contre 1 677 milliards en 2015, soit une progression de 16,9% (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar).



« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à deux milliards FCFA qui représentent 5,2% des unités répertoriées sont celles qui ont le plus contribué à cette création de richesse avec une part de 92,5% », précise l’ANSD.



Concernant la répartition sectorielle de la valeur ajoutée, la part des services demeure prépondérante avec 49,3%. Les industries viennent en deuxième position avec 38,1%, suivies du commerce (9,5%) et des BTP (3,1%).



La part des services s’est toutefois abaissée de 3,7 points au profit des industries (plus 2,5 points) et des BTP (plus 1,9 points). Quant à la part du commerce, elle a fléchi de 0,6 point.



MS



MS/od/APA