Le directeur général de la Police nationale s'est rendu aux Stands de la Police nationale à la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). Le chef de la police effectuait une visite à l'occasion de la 26e Foire de Dakar. Oumar Maal n'a pas pu échapper à l'actualité chaude de ces derniers jours marquée par l'étude publiée par l'Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption. Oumar Maal a invité à avoir une bonne lecture de l'étude publiée par l'Ofnac. Car, assure-t-il, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption n'a jamais dit que les gens corrompus, on les trouve à la Police et à la Gendarmerie.



"Ces déclarations de l'Ofnac ne nous dérangent pas dans la mesure où la Police est l'émanation de la société sénégalaise. Elle a ses tares et ses qualités. L'Ofnac n'a pas dit que les gens les plus corrompus se retrouvent dans les forces de sécurité, mais elle a parlé de perception de la corruption", a indiqué Oumar Maal.



Pour le directeur général de la Police nationale, la perception de la corruption change suivant les personnes qu'on interroge. Pour autant, Oumar Maal soutient qu'il n'y a pas d'excuses possibles pour les agents qui touchent leur salaire et qui se livreraient à la corruption. C'est pourquoi il a invité les agents des forces de sécurité à se ressaisir.



"On pense que l'agent qui est sur la voie publique qu'il soit policier ou gendarme est plus prompt à verser dans la corruption, airs que certainement si vous interrogez un entrepreneur ou bien ceux qui sont dans le milieu des marchés publics, ils vont dire peut-être le contraire. Ces éléments qui sont sur la voie publique et qu'on accuse à tort ou à raison de verser dans la corruption ne sont pas défendables. Car ce sont des fonctionnaires comme les autres qui perçoivent un salaire à la fin du mois et ce salaire doit être mérité", a soutenu le directeur général de la Police nationale.



MC