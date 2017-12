Linguère: Lourd bilan sur les routes en 2017

L’année 2017 a été attristée dans le département de Linguère (NORD) par des accidents de la circulation mortels, notamment sur la route Linguère-Matam.



Le dernier en date remonte au 8 décembre. Ce jour là, un véhicule en provenance de Dakar et en partance pour Haéré Lao, dans le département de Podor, se renverse. Une personne est tuée et trois autres blessées.



A Boulal, un autre accident a causé la mort de 6 personnes et fait une dizaine de blessés le 25 octobre, lorsqu’un mini car s’est renversé après l’éclatement d’un de ses pneus.



L’axe Linguère-Thiel a également été endeuillé par l’accident d’un véhicule qui a fait deux morts âgés, respectivement, entre 17 et 40 ans, et 8 blessés. Le drame a eu lieu à hauteur de Lindé, une localité du département de Linguère.



Le 28 août à Dahra, un véhicule de l’entreprise Henan Chine heurtait mortellement un sexagénaire qui se promenait après la prière de l’aube. Le chauffeur du véhicule n’avait pas daigné s’arrêter après l’accident.