Les magistrats ne veulent pas rester sous le joug du pouvoir Exécutif. Ils seront, à partir d’aujourd’hui et pour deux jours, au Méridien Président pour réfléchir sur leur devenir.



Ils n’en ont que pour l’indépendance. Depuis le mois d’aout dernier, les magistrats du Sénégal, sous l’impulsion de l’Ums (Union des magistrats sénégalais), multiplient réunions et séminaires pour faire haro sur la mainmise de l’Exécutif sur le pouvoir Judiciaire. Pendant deux jours (28 et 29), ils seront en conclave au King Fahd Palace pour débattre des problèmes auxquels ils sont confrontés. Le thème du colloque : ‘’Indépendance de la justice au Sénégal : Etat des lieux et perspectives de réformes’’. Ainsi, avocats, magistrats et experts promettent de se pencher sans complaisance sur les différents goulots qui étranglent la magistrature. Il est prévu, au premier jour, les communications du président de l’Ums, du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, du Premier président de la Cour suprême et, en dernier ressort, celle du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.



Toujours au premier jour, il sera question des ‘’Garanties institutionnelles de l’indépendance de la justice’’, des ‘’Devoirs et responsabilités du magistrat’’, de ‘’L’indépendance de la justice à l’épreuve du statut du parquet’’. Ces thèmes seront animés, respectivement, par le professeur Mamadou Kamara de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le magistrat Nongo Fall (ancien président de la Ccja) et Alioune Ndaw, avocat général près la Cour d’appel de Dakar. Ces sujets entrent dans le cadre du premier sous-thème relatif à la notion d’indépendance de la justice.



Quant au deuxième sous-thème, il concerne ‘’L’effectivité de l’indépendance de la justice au Sénégal’’. Pour débattre de cette problématique, il y aura Seydi Gassama d’Amnesty International qui s’exprimera au nom de la société civile, Me Doudou Ndoye qui a été choisi pour porter la voix des robes noires et enfin le président de l’Ums Souleymane Téliko, chargé de livrer le point de vue des magistrats sur la question.



Après s’être penché sur les problèmes du système judiciaire, les experts prévoient de cogiter sur les perspectives. ‘’Comment renforcer l’indépendance de la justice ?’’ C’est à cette question qu’ils vont devoir répondre dans l’après-midi. A ce sujet, les magistrats Mademba Guèye (Sg du Conseil supérieur de la magistrature) et Alioune Niane de la Cour des comptes feront des présentations respectivement sur le fonctionnement du Csm et sur le principe d’inamovibilité des juges, comment passer de la fiction à la réalité ?



Enfin, le professeur Babacar Guèye de l’Ucad va présenter les enjeux et perspectives du système judiciaire sénégalais.



Au deuxième jour de ce colloque, il sera question d’ateliers sur la réforme du Csm, le renforcement des garanties d’indépendance des magistrats du parquet et le principe d’inamovibilité. Le président Souleymane Téliko reste convaincu que la présente session ne sera pas une de plus. L’indépendance de la magistrature, estime-t-il, est l’affaire de tous. C’est pourquoi ont-ils jugé utile d’impliquer le plus d’acteurs possible.