Équipe nationale - Demba Bâ veut “jouer la Coupe du monde“

Demba Ba espère disputer la Coupe du monde 2018 avec les Lions du Sénégal. L'attaquant de Shangaï Shenua veut jouer pour la première fois de sa carrière le Mondial et il le fait savoir. L'attaquant international sénégalais qui n'a disputé aucun des matches éliminatoires de la Coupe du monde ne pense pas que cela constitue u handicap pour lui. Demba Bâ juge être en mesure de pouvoir apporter son expérience et son dynamisme à l'équipe nationale.



Demba Bâ assure pouvoir participer à l'encadrement des plus jeunes dans cette tanière et pouvoir partager avec eux son expérience.



"Je veux jouer la Coupe du monde. C'est pourquoi je travaille dur encore une fois pour revenir dans cette équipe nationale parce que je sais que je peux apporter mon expérience. Je sais que je peux apporter mon dynamisme dans cette équipe. Depuis 2007, je suis dans cette équipe nationale. Des anciens, il y en a. Mais on a quand même besoin de la longévité pour encadrer les jeunes. Ce sont des choses que j'ai envie de partager avec les jeunes et recevoir des choses d'eux. C'est un espoir que j'ai encore. Même si je n'ai pas fait les matches de qualifications, je me souviens de deux Coupes d'Afrique où on m'a laissé à quai. D'ailleurs, sous Henryk Kasperczak, j'ai joué tous les matches éliminatoires de la CAN 2008, mais au final, je n'ai pas été retenu. Et je pense que, quand je serai pris, ça ne sera que justice rendue. Malgré le fait que je n'ai pas participé aux éliminatoires, au moment présent, pour cette Coupe du monde, je pense que je pourrai faire partie", a dit Demba Bâ dans un entretien accordé au quotidien sportif Record.



La Coupe du monde se jouera du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Le Sénégal est dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.



MC