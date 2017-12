Dakar - L’équipe nationale de football du Sénégal occupe la deuxième place d’un classement des sélections africaines établi par le magazine français France Football, derrière l’Egypte.



"Le Sénégal ne finit pas de grimper et finit l’année 2017 invaincu" écrit la publication organisatrice du Ballon d’or dans son édition de mardi.



L’hebdomadaire français y dresse un bilan de l’année 2017 qui place à la première place du football continental les Pharaons d’Egypte, finalistes de la CAN et qualifiés pour le Mondial 2018.



"Solides offensivement, les Pharaons conduits par Hector Cuper et leur joueur décisif Mohamed Salah, ont fait preuve d’une régularité exemplaire à défaut de séduire dans le jeu. Ils conservent donc leur leadership face à un Sénégal qui n’en finit plus de grimper dans le classement", écrit FF.



"Invaincus tout au long de cette année, les Lions de la Teranga ont eux aussi validé leur ticket pour la Coupe du monde. Ils n’ont baissé pavillon qu’en quarts de finale de la CAN, et encore, face au Cameroun aux tirs au but", relève la publication spécialisée.



"Même s’il ne fait pas l’unanimité chez lui, le sélectionneur Aliou Cissé a donné une véritable identité à cette jeune équipe qui ne manque pas de talents", ajoute le magazine, selon lequel Sadio Mané "n’est que l’une des pépites de ce groupe qui, par intermittence, a séduit par son jeu".



Le Sénégal a occupé à trois reprises la première place (en 2001, 2002 et 2007) de ce classement lancé pour la première fois en 1992.



Le classement FIFA, contrairement à celui de France Football, place le Sénégal à la première place des sélections africaines pour le compte des deux derniers mois de l’année.



Les Lions du Sénégal, qui avaient atteint les quarts de finaliste de la CAN 2017, sont qualifiés pour la prochaine coupe du monde prévue en juin en Russie. Ils partagent la même poule que la Pologne, le Japon et la Colombie.



