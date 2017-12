’’Félicité’’ diffusé en marge du FESPOP de louga

© aDakar.com par Evrard Ouédraogo FESPACO 2017 : "Félicité" de Alain Gomis remporte l`Etalon d`or de Yennenga Samedi 4 mars 2017. Ouagadougou. Palais des sports de Ouaga 2000. Le long métrage `Félicité" du Franco-Sénégalais a remporté l`Etalon d`or de Yennenga qui lui a été remis par le président du Faso, Roch Kaboré, et son homologue ivoirien, Alassane Traoré, qui ont assisté à la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO)





Louga – ‘’Félicité’’, film du cinéaste Alain Gomis, sera diffusé à Louga en marge de la dix-septième édition du Festival international de folklore et de percussion (FESPOP), a révélé son président Babacar Sarr.



‘’Hughes Diaz, le directeur de la cinématographie, m’a fait cette confidence en m’annonçant la diffusion de +Félicité+, primé au Fespaco et en course pour les Grammy Awards aux Etats-Unis’’, a-t-il dit.



M. Sarr s’exprimait au cours d’une conférence de presse organisée pour présenter le programme de la dix-septième édition du FESPOP, prévue du 28 décembre au 1-er janvier 2018.



Outre les soirées prévues cette année au Cem Massamba Siga Diouf à cause de la réhabilitation en cours de la Place civique où il se tenait habituellement, ce festival prévoit un volet social, selon son président.



Une journée sera ainsi "dédiée aux talibés qui vont recevoir un important don d’une Belge fonctionnaire à l’Union européenne (UE) qui veut se souvenir de sa participation à une édition du FESPOP’’, a renseigné M. Sarr.



Il assure que ce festival "a des retombées au plan de la coopération décentralisée’’, signalant que des institutions locales ont eu à voyager avec les promoteurs du Festival en Europe "où elles ont pu décrocher des projets" dans le cadre de partenariats.



‘’Il est également prévu une journée de la décentralisation durant laquelle les collectivités locales seront face aux partenaires européens en vue d’un échange qui peut être bénéfique pour les deux parties’’, a ajouté le président Babacar Sarr.



Le FESPOP a déroulé, comme d’habitude, un programme décentralisé dans les collectivités de la région de Louga avec les journées de Thiep et de Warack.



AMD/MD/BK